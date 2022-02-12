Погода в Хабаровске на 13 февраля Фото: Илья ФЕДУЛОВ

13 февраля в Хабаровске пройдет снег, а на дорогах снежный накат. Температура ночью опустится до -15 градусов, днем будет от -7 до -9 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края местами пройдет снег и также возможен снежный накат. Температура будет держаться в пределах от -15 до -20 ночью и от -5 до -10 днем. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег и снежный накат, температура ночью достигнет -20 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -5 до -10 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. (Охотский, Аяно-Майский районы – без осадков). Температура ночью от -13 до -26 градусов, в дневное время суток от -7 до -16 градусов, ветер северный 4-13 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.