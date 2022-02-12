Погода в Хабаровске на 13 февраля
Фото: Илья ФЕДУЛОВ
13 февраля в Хабаровске пройдет снег, а на дорогах снежный накат. Температура ночью опустится до -15 градусов, днем будет от -7 до -9 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
В южных районах края местами пройдет снег и также возможен снежный накат. Температура будет держаться в пределах от -15 до -20 ночью и от -5 до -10 днем. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду
В центральных районах края ожидается местами небольшой снег и снежный накат, температура ночью достигнет -20 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -5 до -10 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. (Охотский, Аяно-Майский районы – без осадков). Температура ночью от -13 до -26 градусов, в дневное время суток от -7 до -16 градусов, ветер северный 4-13 метров в секунду.
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