Две кошки задохнулись во время пожара в одной из квартир Комсомольска

На место ЧП прибыли 12 пожарных Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске -на-Амуре 12 февраля в 12.25 загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Пионерской. Очевидцы сообщили, что из окон этого жилища идет дым.

На место ЧП прибыли 12 сотрудников МЧС, две пожарные автоцистерны, автолестница, четыре машины. С помощью шанцевого инструмента пожарным удалось попасть в квартиру, которая оказалась пуста.

Очаг находился на кухне – горели холодильник и мебель на общей площади два квадратных метра.

- К часу дня пожар был потушен. Пострадавших людей не оказалось, а вот двум домашним кошкам выжить в дыму не удалось. Пожарные провели дымоудаление в квартире и подъезде жилого дома, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки.

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