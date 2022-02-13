Заместитель федерального генпрокурора провел видеоконференцию с жителями Хабаровского края

По итогам приема Дмитрий Демешин дал поручения о проведении проверок по каждому обращению. Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дмитрий Демешин, заместитель генпрокурора Российской Федерации провел личный прием граждан в Хабаровском крае. Всего к нему обратился 61 житель региона из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской-Гавани, Бикинского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского, Хабаровского и Комсомольского районов по видеосвязи.

Люди рассказывали о многих проблемах, которые касались жилищных прав, детей-инвалидов и сирот, нечищеных дорог и бездействия местных властей.

Люди просили помочь в проведении ремонта элементов домов, отвечающих за температурный режим в квартирах. Также из хабаровских дольщиков сообщил о нарушении сроков стройки дома на улице Весенней. Еще один хабаровчанин обратился с жалобой по вопросу более пятилетнего неисполнения службой судебных приставов решения суда о предоставлении жилого помещения, как лицу, относящемуся к категории детей-сирот.

Представитель общественной организации попросил обеспечить ребенку-инвалиду в детсад «Карусель» в селе Восточное Хабаровского района.

Жители Тугуро-Чумиканского района сообщили о том, что они с ноября 2021 года не могут получить медицинские услуги из-за поломанного рентгенографического аппарата в районной больнице.

Кроме того, о ненадлежащем состоянии дорог сообщили жители поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, сел Покровка и Перелесок Бикинского района.

Заявители из села Аян попросили воздействовать на бездействие местной администрации, которая не ограничила доступа людей к разрушенному в дому по улице Пшеничного.

Также в заседании принял участие прокурор края Николай Рябов.

По итогам приема Дмитрий Демешин дал поручения о проведении проверок по каждому обращению. Результаты поставлены на контроль в управлении генпрокуратуры РФ по ДФО.

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