Полицейские эвакуировали 15 человек из горящей гостиницы в Хабаровском крае

Сотрудники полиции находились в гостинице во время командировки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В конце января в селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае среди ночи загорелась гостиница, находящаяся по адресу Будрина, 5. Внутри тогда отдыхало двое майоров полиции - Александр Федотов и Максим Калинин. Они остановились в гостинице на время служебной командировки.

В ночь пожара Максим Калинин проснулся из-за сильного запаха гари. Он вышел из номера и увидел, что коридор сильно задымлен. Тогда полицейский разбудил своего коллегу и вместе с ним поспешил на помощь постояльцам и персоналу гостиницы.

- Они вдвоем спустились на первый этаж и включили сигнализацию, которая не сработала ранее. После чего полицейские вызвали пожарных. Один из правоохранителей начал тушить пламя огнетушителем. В это время его напарник приступил к эвакуации людей: стучался в их номера и помогал быстро выходить на улицу. Всего из горящего здания спасли 15 человек, - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Прибывшие на место пожарные несколько часов тушили разбушевавшееся пламя. Полицейские же обеспечили правопорядок и безопасность постояльцев на месте происшествия.

- Благодаря четким и слаженным действиям Александра Федотова и Максима Калинина в во время крупного пожара никто не пострадал, - отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Напомним, в ночь на 27 января в селе имени Полины Осипенко произошел крупный пожар. Загорелась гостиница «Пять звезд», внутри которой мирно отдыхали постояльцы. Пламя охватило крышу здания. К моменту прибытия пожарных кровля двухэтажного кирпичного здания была полностью в огне.

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