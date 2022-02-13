Хабаровские православные активисты решили помочь ковидному госпиталю питьевой водой

Свою акцию православные общественники назвали «Полтора литра для жизни». Фото: Иван Макеев

Социальный отдел Хабаровской епархии объявила сбор бутилированной воды для пациентов «красной зоны» ковидного госпиталя. Свою акцию православные общественники назвали «Полтора литра для жизни».

При высокой температуре пациент теряет много воды. Для восполнения баланса одному больному в сутки нужно не менее четырех литров воды.

- У нас в целом есть качественная питьевая вода с Заячьего острова – она кипяченная в достаточном количестве. Хабаровская епархия проявила инициативу, добрые люди хотят помочь, в том числе поставлять нам воду. Кто-то любит ее в бутылках. Мы добрым делам не противимся, а всегда поддерживаем. Сегодня нам привезли 20 упаковок, - рассказали «КП-Хабаровск» в городской больнице имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

Подобные благотворительные акции проходят уже в течение двух лет. Принять участие в этой может каждый. Для этого нужно принести в больницу бутылки негазированной воды объемом не менее полутора литра.

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