Более 500 резервистов прошли первые военные сборы в Хабаровском крае

боры проходили с 8 по 10 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края, которые вступили в мобилизационный резерв прошли свои первые сборы. В течение двух дней, с 8 по 10 февраля они отработали навыки, которые им пригодятся на военной службе. Занятия состоялись на полигонах в Хабаровском и Бикинском районах. В сборах приняли участие более 500 человек.

- Резервистов обучали владению личным оружием и другим навыкам боевой службы. Следующие сборы пройдут в марте. Те, кто работал на «гражданке» совмещали сборы со своей основной деятельностью. На время таких мероприятий резервисту оплачивается полная зарплата, а расходы работодателям компенсирует государство, - отметил Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.

Также он добавил, что у жителей региона по-прежнему есть возможность вступить в мобилизационный резерв. Для этого нужно заключить контракт с военным ведомством.

- Резервист получает ежемесячное денежное в зависимости от звания и хороший соцпакет. Например, в него входит дополнительный отпуск до 15 суток в год, плюс бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Также проходит плата за обучение, и сами военные сборы, - напомнил военком.

Так рядовой за три учебных дня в месяц получает около 5 тысяч рублей, а за сборы – около 26 тысяч. И чем выше категория военнослужащего, тем больше будет сумма. Также Минобороны РФ оплачивает расходы на командирование резервистов, выдает полное обмундирование и обеспечивает размещение на территории воинских частей на время сборов.

В мобилизационный резерв разрешено вступить гражданам из запаса. Срок контракта – три года, затем его можно продлить. Единственное ограничение - это возрастной предел. Для рядового и сержантского состава он составляет 42 года, для младших офицеров – 47 лет, для старших офицеров - 52 года, для полковников – 57 лет.

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