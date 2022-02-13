Огромный флаг России растянули в Хабаровске в поддержку олимпийской сборной

Размер флага 600 квадратных метров.
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске состоялась акция в поддержку олимпийской национальной сборной «Верим в Россию - вместе мы сила!». В арене «Ерофей» собрались волонтеры, хоккеисты и другие участники. Все вместе они развернули на льду флаг-триколор размером 600 квадратных метров.
- Мы желаем только побед нашей сборной и болеем за нее всей душой! Мы уверены, что спортсмены почувствуют нашу поддержку и покажут свои лучшие результаты в Пекине, - отметила Анастасия Брага, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы».
Также во время акции наградили победителей конкурса детских рисунков на тему зимних олимпийских видов спорта. Всего в нем участвовало более 70 работ. Главными призами стали путевка в КДЦ «Созвездие» и годовой абонемент на каток в арену «Ерофей».
Для участия во флешмобе «Верим в Россию - вместе мы сила!» нужно разместить тематические публикации в соцсетях с хештегами: #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни #нацпроекты.
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