14 февраля на дорогах Хабаровска ожидается снежный накат Фото: Администрация Хабаровска

14 февраля в Хабаровске ночью без существенных осадков, днем снег, а на дорогах возможен снежный накат. Температура ночью опустится до -18 градусов, днем будет от -10 до -8 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края местами пройдет снег и также возможен снежный накат. Температура будет держаться в пределах от -22 до -17 ночью и от -9 до -4 днем. Ожидается северный ветер 6-11 метров в секунду

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -28 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -15 до -3 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.

Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -27 до -18 градусов, днем - от -14 до -8 градусов. Скорость ветра составит 4-13 метров в секунду.

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