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Происшествия14 февраля 2022 0:38

В Хабаровске иномарка влетела в автогрейдер

Пострадали два человека
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Хабаровске иномарка влетела в автогрейдер

В Хабаровске иномарка влетела в автогрейдер

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске Toyota Allion влетела в автогрейдер. Водитель иномарки потерял контроль над своим авто, и в итоге пострадал не только он сам, но и пассажир легковушки. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около одиннадцати часов вечера 13 февраля.

- На улице Карла Маркса на скользком участке дороги молодой человек не справился с управлением автомобилем, потерял контроль и совершил столкновение с Caterpillar 160K, движущимся в попутном направлении по первой полосе, - рассказали в ведомстве.

Оба молодых человека в салоне легковушки получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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