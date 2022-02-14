В Хабаровске иномарка влетела в автогрейдер
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске Toyota Allion влетела в автогрейдер. Водитель иномарки потерял контроль над своим авто, и в итоге пострадал не только он сам, но и пассажир легковушки. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Все произошло около одиннадцати часов вечера 13 февраля.
- На улице Карла Маркса на скользком участке дороги молодой человек не справился с управлением автомобилем, потерял контроль и совершил столкновение с Caterpillar 160K, движущимся в попутном направлении по первой полосе, - рассказали в ведомстве.
Оба молодых человека в салоне легковушки получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.
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