Жительница Хабаровского края погибла в затонувшем автомобиле по вине своего брата

Жительница Хабаровского края погибла в затонувшему автомобиле по вине своего брата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд отправили мужчину, которого обвинили в смерти его сестры. Женщина погибла, не сумев выбраться из затонувшей в русле реки машины. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Трагедия произошла 9 сентября прошлого года неподалеку от села Чумикан. Машина ехала по обмелевшему руслу реки. Однако водитель не учел, что местами на дороге были сильные промоины. В одну из таких и провалился автомобиль.

- Водителю автомобиля и двум пассажирам удалось спастись. Его сестре эвакуироваться из тонущего транспортного средства не удалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело было передано в суд быстро: все свидетели произошедшего и сам подозреваемый сошлись в показаниях. Мужчина не стал отрицать свою вину. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

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