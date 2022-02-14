За угон иномарки осудят хабаровчанина Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске под суд пойдет 30-летний мужчина, угнавший иномарку. К преступлению подозреваемого подтолкнуло спиртное. Угнанное авто парень спрятал в селе Ильинка.

Инцидент произошел в начале октября 2021 года. Подсудимый в компании своего приятеля выпивал во дворе дома по улице Большой. Выдержать застолье, увы, смогли не все. Приятель подсудимого уснул на лавочке. В это время из кармана его брюк выпали ключи от авто. Зная, что машина принадлежит знакомой уснувшего, которая живет буквально в соседнем доме и паркуется во дворе, угонщик решил воспользоваться ситуацией. Мужчина оставил друга на лавочке, а сам нашел иномарку и угнал ее. Прокатившись по городу, мужчина отогнал машину в село Ильинка. Там он припарковал ее во дворе частного дома, ведь планировал ей пользоваться и дальше.

Однако планы мужчины разрушились. Утром владелица авто, не обнаружив его около подъезда, сразу же обратилась в полицию.

- Пострадавшая оценила ущерб в 782 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Угонщик оказался с криминальным прошлым. Ранее его судили за кражу и хранение наркотиков. Авто у него изъяли и вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Подсудимый дал признательные показания, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию совершенного им преступления, - добавили в ведомстве.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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