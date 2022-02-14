Более двух миллионов рублей получат садоводы Хабаровского края

Более 2 миллионов рублей получат садоводы Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть муниципальных образований Хабаровского края приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Программа предполагает софинансирование муниципальных расходов на инженерное обеспечение территорий СНТ.

Средства могут пойти на присоединение к линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, субсидия может быть использовала на благоустройство земельных участков общего назначения в границах СНТ.

- Такая мера поддержки существует с 2012 года. Она представляет собой возмещение фактически понесенных и документально подтвержденных расходов СНТ. Объем субсидии составляет 50% от понесенных затрат, но не более 500 тысяч рублей за один год. В 2022 году на такую поддержку направлено около 2,37 миллиона рублей, - сказал Андрей Романченко, заместитель министра - начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации профильного министерства.

В 2022 году финансирование получили шесть муниципальных образований края. Благодаря этому поддержку получат 19 СНТ в городах Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, а также в Хабаровском, имени Лазо и Верхнебуреинском районах. Тем самым общее количество садоводов, которые получат финансовую поддержку, составит более 1,5 тысячи человек.

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