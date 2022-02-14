Пожилой мужчина погиб в жутком ДТП в Магадане. Фото: скриншот с видео.

Вечером в преддверии Дня святого Валентина в Магадане погиб пожилой водитель. Мужчина въехал в световую опору и наехал на бетонный забор. Обстоятельства произошедшего выясняются.

- Сообщение о ДТП в районе дома №10 по улице Железнодорожной поступило 13 февраля в дежурную часть. В результате происшествия водитель 1954 года рождения на автомобиле «Сузуки Эскудо» совершил наезд на световую опору с дальнейшим наездом на бетонный забор, - сообщил Сергей Смордырев, старший инспектор дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Мужчина скончался на месте. Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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