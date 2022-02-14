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Здоровье14 февраля 2022 4:40

Опухоль в лобной доле мозга удалили комсомольчанке

Операцию провели в краевой клинической больнице имени профессора О. В. Владимирцева
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Опухоль в лобной доле мозга удалили комсомольчанке. Фото: телеграм-канал «Здравый смысл 27».

Опухоль в лобной доле мозга удалили комсомольчанке. Фото: телеграм-канал «Здравый смысл 27».

Сложную высокотехнологичную операцию провели накануне в Хабаровском крае. Пациентке из Комсомольска-на-Амуре пришлось удалить опухоль в лобной доле.

В больницу 58-летнюю женщину привели проблемы со зрением.

- Женщина обратилась с жалобами на прогрессирующее снижение зрения. В результате МРТ удалось выявить опухоль 7,5 сантиметра в диаметре в передней черепной рамке, - сообщили в телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Именно опухоль давила на лобные доли и влияла на потерю зрения. В краевой больнице хирурги провели плановую операцию по удалению образования. Сейчас пациентка находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.

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