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Общество14 февраля 2022 6:00

Хабаровские водолазы МЧС России провели тренировочные спуски

Спасатели оттачивали навыки и проверяли снаряжение
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Оборудование весит 70-80 килограмм

Оборудование весит 70-80 килограмм

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае водолазы МЧС России провели тренировочные спуски на учебном полигоне.

- Плановые погружения нужны для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и оттачивать мастерство. Кроме этого, необходимо периодически проверять водолазное снаряжение, - рассказал Дмитрий Ясь, начальник водолазного поисково-спасательного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водолазы отработали важные навыки, необходимые для погружения. Они спускались под воду, ходили по грунту. Спуски проводились в специальном вентилируемом снаряжении. Дыхание под водой при этом обеспечивается непрерывной подачей сжатого воздуха по шлангу в подшлемное пространство.

Спасатели отмечают, что снаряжение весит порядка 70-80 килограммов.