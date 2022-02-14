Хабаровские водолазы МЧС России провели тренировочные спуски

Оборудование весит 70-80 килограмм Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае водолазы МЧС России провели тренировочные спуски на учебном полигоне.

- Плановые погружения нужны для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и оттачивать мастерство. Кроме этого, необходимо периодически проверять водолазное снаряжение, - рассказал Дмитрий Ясь, начальник водолазного поисково-спасательного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водолазы отработали важные навыки, необходимые для погружения. Они спускались под воду, ходили по грунту. Спуски проводились в специальном вентилируемом снаряжении. Дыхание под водой при этом обеспечивается непрерывной подачей сжатого воздуха по шлангу в подшлемное пространство.

Спасатели отмечают, что снаряжение весит порядка 70-80 килограммов.