В Хабаровске провели санитарную обрезку деревьев Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в районе улицы Совхозной провели санитарную обрезку деревьев. В порядок привели вереницу вязов и тополей.

- Ветви деревьев загораживают опоры освещения и мешают водителям. Ухудшается видимость, - пояснил Василий Шилов, главный специалист управления дорог и внешнего благоустройства администрации.

В ближайшее время санитарную обрезку деревьев проведут на Воронежском шоссе. Там тоже много возрастных тополей.

- Деревьям это не вредит. Обрезку производим частичную. Срезаем ветки только в зимнее время, когда у деревьев останавливается сокодвижение, - отметил Сергей Шилов, мастер участка МБУ «Горзеленстрой».