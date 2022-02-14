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Общество14 февраля 2022 8:00

В Хабаровске провели санитарную обрезку деревьев

Ветви загораживали освещение и мешали водителям
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске провели санитарную обрезку деревьев

В Хабаровске провели санитарную обрезку деревьев

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в районе улицы Совхозной провели санитарную обрезку деревьев. В порядок привели вереницу вязов и тополей.

- Ветви деревьев загораживают опоры освещения и мешают водителям. Ухудшается видимость, - пояснил Василий Шилов, главный специалист управления дорог и внешнего благоустройства администрации.

В ближайшее время санитарную обрезку деревьев проведут на Воронежском шоссе. Там тоже много возрастных тополей.

- Деревьям это не вредит. Обрезку производим частичную. Срезаем ветки только в зимнее время, когда у деревьев останавливается сокодвижение, - отметил Сергей Шилов, мастер участка МБУ «Горзеленстрой».