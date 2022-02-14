В ЕАО ограничено движение маршруток по федеральной дороге Фото: Олег УКЛАДОВ

В Еврейской автономной области из-за выпадения снега ограничено движение маршруток. С 15:00 14 февраля транспорт не сможет передвигаться по участку федеральной дороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск на участке км 1947 - км 2101.

- Закрыто движение автобусов, которые осуществляли перевозки по направлениям Биробиджан - Хабаровск и Хабаровск - Биробиджан - Благовещенск, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.