В Хабаровске автомобиль столкнулся с автобусом

В ДТП пострадали два человека. Фото: ГИБДД

В краевой столице на улице Воронежской 14 февраля произошло ДТП с участием автобуса. Виновником происшествия стала водитель автомобиля Toyota RAV4.

- Женщина не учла погодные и дорожные условия и не справилась с управлением. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом ХANKUK FIBER маршрута №23. В автобусе находилось 20 пассажиров, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Хабаровска.

В ДТП пострадали два человека: 10-летняя девочка и водитель автомобиля Toyota RAV4. Они обе доставлены на обследование в медицинское учреждение.