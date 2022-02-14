В Хабаровском крае пройдет очередной «Урок цифры» Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края научатся создавать музыку с помощью искусственного интеллекта на очередном «Уроке цифры». Занятия пройдут с 14 февраля по 6 марта.

- На уроках будут показаны видео, комиксы с теорией, а также будут использованы инфографики и интерактивные тренажеры для закрепления знаний. Приступить к занятиям можно в любое время. Информация и формат адаптированы под школьников всех возрастов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, «Урок цифры» проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Новый урок называется «Цифровое искусство: музыка и IT».