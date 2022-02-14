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Общество14 февраля 2022 8:31

Хабаровский музтеатр получил новое оборудование для онлайн-трансляций

На покупку техники было выделено около пяти миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На покупку техники было выделено около пяти миллионов

На покупку техники было выделено около пяти миллионов

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском краевом музыкальном театре появилось новое оборудование. Оно позволит проводить на новом уровне видеотрансляции спектаклей, концертов и других мероприятий.

В театр приобретены новые камеры, объективы, штативы, аппаратная панель управления, микрофоны и микшерные цифровые пульты. На их покупку было потрачено около пяти миллионов рублей.

- Качество трансляций теперь будет соответствовать общероссийским стандартам. С новым оборудованием многокамерная запись любых мероприятий станет качественнее, - отметил Юрий Ермошкин, министр культуры края.

Напомним, музтеатр первый в регионе перевел свою работу в онлайн-формат в связи с пандемией COVID-19. За первые полгода в 2020 году там было проведено 50 прямых трансляций.