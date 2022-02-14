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Общество14 февраля 2022 9:30

В Хабаровском крае дорожники в режиме онлайн следят за расчисткой трасс

Система ГЛОНАСС позволяет контролировать работу техники
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Система ГЛОНАСС позволяет контролировать работу техники

Система ГЛОНАСС позволяет контролировать работу техники

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае дорожники следят за расчисткой автотрасс онлайн с помощью ГЛОНАСС. На дорогах работают более 40 единиц техники.

- Работу с помощью системы ГЛОНАСС контролирует краевое учреждение «Хабаровскуправтодор». Это нужно для оптимизации работы техники и оперативного перенаправления ее при возникновении нештатных ситуаций, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Системой слежения оснащена вся техника. Установленные трекеры связываются со спутниками и определяют координаты. Далее эта информация передается на сервер.

- С помощью ГЛОНАСС можно онлайн определить местоположение спецмашины, скорость передвижения, место и длительность остановок с максимальной точностью, - рассказал Алексей Ковшиков, руководитель сектора по организации работ по безопасности дорожного движения и дежурно-диспетчерской службы КГКУ «Хабаровскуправтодор».