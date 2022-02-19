Легкоатлеты из Хабаровского края завоевали медали на юниорском первенстве России
Фото: Правительство Хабаровского края
В Санкт-Петербурге состоялось юниорское первенство России по легкой атлетике. Три медали на нем завоевали спортсмены из Хабаровского края, сообщили в правительстве региона.
Победительницей национального первенства в прыжках в длину стала хабаровчанка Виктория Баркова.
— Я ехала исключительно за золотой медалью. Финальный старт выдался напряженным, хотя квалификационный норматив выполнила с первой попытки. В предыдущие годы мне стабильно не хватало нескольких сантиметров. Сейчас эта цель выполнена, — рассказала спортсменка.
Также в числе призеров Дарья Шинкевич, которая завоевала серебро в толкании ядра, и Георгий Кивнишвили, завоевавший бронзу в этой же дисциплине.
В ближайших планах сильнейших легкоатлетов региона участие в чемпионате России по легкой атлетике, который будет проходить в Москве с 25 по 27 февраля.
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