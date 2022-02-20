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Общество20 февраля 2022 9:00

В Хабаровском крае силовые ведомства соревновались в хоккейном турнире

12 команд поборолись за кубок губернатора
Анастасия НУРАДИЛОВА
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12 команд поборолись за кубок губернатора. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

12 команд поборолись за кубок губернатора. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В краевой столице завершился хоккейный турнир «Щит и меч», в котором принимали участие силовые ведомства. Соревнования по хоккею с шайбой проходили в спортивном комплексе «Платинум Арена».

- Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества. Силовые ведомства соревновались за кубок губернатора. За победу боролись 12 команд, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В финале соревнований встретились команды УМВД России по Хабаровскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Вторая из перечисленных команд стала победителем турнира.

- У нас все больше людей занимаются хоккеем, выступают в командах разных дивизионов, демонстрируют высокие достижения. Это закономерный итог наших общих усилий по развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здоровья, активного образа жизни, - прокомментировал глава региона Михаил Дегтярев.