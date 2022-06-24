Четыре моста сдали после ремонта в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе ремонтируют мосты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2022 году будет отремонтировано 27 переправ в девяти районах края. На эти цели выделено 680 миллионов рублей. Четыре моста уже полностью восстановлены.

Мост был отремонтирован в рамках проекта БКАД Фото: Правительство Хабаровского края

- Переправы готовы на 546, 551 и 597 километре дороги Селихино - Николаевск. На этой трассе всего будет отремонтировано 14 мостов, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Сейчас работы продолжаются одновременно на 19 объектах. Две переправы через реку Горбун в Бикинском районе почти готовы: в селах Покровка и Пушкино.

В Хабаровском крае восстановили мосты в Бикинском районе Фото: Правительство Хабаровского края

- Работы идут по графику. Два моста планируем сдать раньше сроков, - сказал Владимир Бережной, и.о. главного инженера КГКУ «Хабаровскуправтодор».

В 2022 году по трассе «Селихино – Николаевск» отремонтируют 14 мостов Фото: Правительство Хабаровского края

С 2022 по 2024 год в регионе запланировано отремонтировать около 100 переправ и построить один путепровод. На эти цели будет всего выделено 2,9 миллиарда рублей.

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