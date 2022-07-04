Губернатор Хабаровского края принял участие в Божественной литургии Фото: Правительство Хабаровского края

3 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоялась Божественная литургия. Ее возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. В богослужении приняли участие Михаил Дегтярев, первый вице-губернатор Александр Никитин и атаман Хабаровского края Роман Мирошин. Мероприятие было приурочено прибытию святых мощей преподобного Сергия Радонежского в рамках общероссийского крестного хода. Этот святой считается одним из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси и до нынешних дней.

- Поздравляю всех с прибытием в Хабаровск мощей преподобного Сергия. Это великое событие для всего региона. Сегодня наши храмы полны, что еще раз доказывает: мы непобедимы, когда вместе и с Богом в сердце. Желаю всем нам веры, надежды и любви: любви к Богу, России и Хабаровскому краю! - сказал губернатор.

Подвиги святого пришлись на непростую эпоху, когда Русь находилась под гнетом монголо-татарского ига, но стремилась к независимости и построению сильного, единого государства.

Божественная литургия завершилась крестным ходом ковчега со святыми мощами вокруг храма. Реликвия будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе до 4 июля. Далее она будет перевезена в Комсомольск, где останется до 6 июля.

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