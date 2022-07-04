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Здоровье3 июля 2022 23:00

Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае

За сутки выявили 19 случаев заражения
Александра ЯВИЩЕНКО
Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае

Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе начал расти уровень заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в крае выявили 19 новых случаев заражения. В Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного летального исхода, ни один человек не попал в больницу с тяжелой формой болезни за последний день.

- Всего в больницах региона прибывают 105 заболевших. Из них - 23 стационарно и 82 на домашнем лечении, - рассказали в краевом оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С отрицательным тестом на ковид из больниц был выписан 21 человек. В регионе всего выздоровели 202 087 жителей.

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