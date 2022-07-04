Хабаровчанин снес забор и вписался в дерево на улице Санаторной Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Около 17:20 в субботу на Санаторной случилось ДТП. Водитель Ford Focus ехал со стороны Правобережной в сторону Уборевича. Не вписавшись в поворот на извилистой дороге, мужчина не справился с управлением. Машина задела забор, который установлен вдоль проезжей части, вырвав его из асфальта. По инерции авто поехало дальше, пока не остановилось, врезавшись в дерево.

- В аварии пострадали трое пассажиров «Форда»: мужчина 1992 года рождения, женщина 1987 года рождения, девочка 2013 года рождения. Все они получили ушибы разной степени тяжести, сейчас проходят амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водитель не пострадал. За руль он сел в трезвом состоянии.

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