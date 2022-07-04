Министр ЖКХ Хабаровского края проверил работу оператора по вывозу мусора Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

С 1 июля регоператор «Хабавтротранс ДВ» занимается вывозом твердых коммунальных отходов в Хабаровске. Работу компании проверил министр ЖКХ Дарий Тюрин.

- В ближайшие 10 дней сотрудники наладят работу: изучат возможности автотехники, договорятся с дворниками, освоятся на улицах города. Ежедневно на маршруты выходят от 50 до 70 новых МАЗов и КамАЗов, - сказал Валерий Дунисов, директор «Хабавтротранс ДВ».

В ходе проверки было обнаружено несколько проблем. Одна из них - заключение договоров между управляющими компаниями и другими операторами по вывозу ТКО. Чтобы работать законно, все участники рынка должны были подписать соглашение на обслуживание единым регоператором до 1 июля. Теперь же это может обернуться появлением несанкционированных свалок в городе.

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