Хабаровск получил деньги на отлов бродячих собак Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В город направлено финансирование на отлов бездомных собак после долгого перерыва.

- Хочу поблагодарить губернатора региона Михаила Дегтярева за своевременное выделение денег. Уверен, что мы продолжим плодотворное сотрудничество по этому направлению, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава города отметил, что на законодательном уровне вопрос отлова животных требует изменений. Администрация Хабаровска ранее уже отправляла свои предложения в высшие ведомства. Среди них - обязательная регистрация, чипирование, штрафы за безответственное отношение к питомцам. Также в мэрии предлагали отказаться от возврата животных на улицу после отлова. Но пока вопрос решается, руководство города работает в рамках существующих правил.

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