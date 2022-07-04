Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет на арене «Ерофей» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Арену «Ерофей» готовят к прибытию участников Чемпионата России по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут с 5 по 8 июля. В них примут участие 240 наших спортсменов и 20 атлетов из Беларуси. Хабаровский край - первый из регионов ДФО, который проведет соревнования такого уровня. Специально для этого события в город привезли больше 10 тонн оборудования. Его будут использовать для подготовки местных тяжелоатлетов в Хабаровске, Ванино и Комсомольске. В числе оборудования - женские и мужские грифы для штанги, диски весом от 500 граммов до 25 килограммов и помосты.

- Это очень крутое специализированное оборудование. Оно останется в нашем пользовании. И мы очень благодарны губернатору Михаилу Дегтяреву, что он поддержал нас в проведении чемпионата. Хотелось бы в дальнейшем провести соревнования еще более высокого уровня, - сказал Дмитрий Уткин, руководитель краевой федерации тяжелой атлетики.

Вход на Чемпионат России для зрителей будет свободным. Церемония открытия состоится 5 июля в 14:00.

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