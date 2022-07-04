Стало известно расписание Чемпионата России по тяжелой атлетике в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Участники Чемпионата России по тяжелой атлетике прибудут в Хабаровск уже 4 июля. В этот день с 10:00 до 18:00 они пройдут комиссию по допуску к соревнованиям. Также в понедельник в 19:00 пройдет совещание с представителями спортсменов, судьями.

5 июля в 14:00 состоится торжественное открытие соревнований. В этот же день пройдут семь этапов чемпионата:

- женщины в весовых категориях 45 и 49 килограммов - в 10:00;

- мужчины в весовой категории 55 килограммов - в 12:00;

- женщины (55 килограммов) - в 14:30;

- женщины (59 килограммов) - в 16:30;

- мужчины (61 килограмм) - в 18:00;

- женщины (64 килограмма) - в 20:30.

Расписание на 6 июля:

- мужчины (67 килограммов) - в 10:00;

- женщины (71 килограмм) - в 12:30;

- мужчины (73 килограмма) - в 14:00;

- женщины (76 килограммов) - в 16:00;

- женщины (81 и 87 килограммов) - в 18:00;

- мужчины (81 килограмм) - в 20:00.

7 июля пройдет всего три этапа:

- женщины (87+ килограммов) - в 12:00;

- мужчины (89 килограммов) - в 14:00;

- мужчины (96 килограммов) - в 16:00.

8 июля - заключительный день соревнований. В пятницу пройдут этапы:

- мужчины (102 килограмма) - в 12:00;

- мужчины (109 килограммов) - в 14:30;

- мужчины (109+ килограммов) - в 16:30.

В субботу, 9 июля, спортсмены покинут Хабаровск.

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