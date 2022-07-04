Стало известно расписание Чемпионата России по тяжелой атлетике в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
Участники Чемпионата России по тяжелой атлетике прибудут в Хабаровск уже 4 июля. В этот день с 10:00 до 18:00 они пройдут комиссию по допуску к соревнованиям. Также в понедельник в 19:00 пройдет совещание с представителями спортсменов, судьями.
5 июля в 14:00 состоится торжественное открытие соревнований. В этот же день пройдут семь этапов чемпионата:
- женщины в весовых категориях 45 и 49 килограммов - в 10:00;
- мужчины в весовой категории 55 килограммов - в 12:00;
- женщины (55 килограммов) - в 14:30;
- женщины (59 килограммов) - в 16:30;
- мужчины (61 килограмм) - в 18:00;
- женщины (64 килограмма) - в 20:30.
Расписание на 6 июля:
- мужчины (67 килограммов) - в 10:00;
- женщины (71 килограмм) - в 12:30;
- мужчины (73 килограмма) - в 14:00;
- женщины (76 килограммов) - в 16:00;
- женщины (81 и 87 килограммов) - в 18:00;
- мужчины (81 килограмм) - в 20:00.
7 июля пройдет всего три этапа:
- женщины (87+ килограммов) - в 12:00;
- мужчины (89 килограммов) - в 14:00;
- мужчины (96 килограммов) - в 16:00.
8 июля - заключительный день соревнований. В пятницу пройдут этапы:
- мужчины (102 килограмма) - в 12:00;
- мужчины (109 килограммов) - в 14:30;
- мужчины (109+ килограммов) - в 16:30.
В субботу, 9 июля, спортсмены покинут Хабаровск.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru