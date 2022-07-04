Разгон, удар, переворот, скорая: страшная авария случилась в Хабаровске

Два человека чуть не погибли в ДТП на улице Трехгорной в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Около 23:00 на Трехгорной случилась страшная авария. Неустановленный водитель за рулем Тоуота Rеgius Асе двигался в сторону Тихоокеанской. В районе дома №170 он зацепил ограждение, установленное вдоль проезжей части. Машину резко развернуло, из-за чего она врезалась в Honda Vezel, ехавшую в попутном направлении, а после кубарем полетела на обочину дороги.

- В ДТП пострадали два человека, которые ехали в «Тойоте». Один из пассажиров - мужчина 1964 года рождения. Второй мужчина 1972 года рождения предположительно сидел за рулем машины. Они оба получили тяжелые травмы и были госпитализированы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Хонды» находилась женщина. В аварии она не пострадала.

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