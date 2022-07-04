Стрелки из Хабаровска завоевали медали по стрельбе пластиковыми шариками Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края по практической стрельбе выступила на первых соревнованиях в дисциплине Action Air - стрельбе из пневматического пистолета пластиковыми шариками. Это относительно новая дисциплина в практической стрельбе IPSC (International Practical Shooting Confederation - прим. ред.) только год развивается в Хабаровске. Участники из краевой столицы завоевали шесть наград в личном и командном зачетах на чемпионате и первенстве ДФО. Турнир проходил в Улан-Удэ. Его участниками стали около 80 стрелков из России и Монголии. Спортсменам нужно было преодолеть маршрут, поразив на пути неподвижные и динамические мишени.

- Это были первые официальные соревнования для наших юниоров. По результатам они впервые получат спортивные разряды. Хочется отметить высокий профессионализм Сергея Юрьевича Чунихина, который всего за год смог выявить молодые таланты и подготовить их до уровня призеров федерального уровня, - сказал Николай Андрейчик, член совета Федерации практической стрельбы региона.

В стандартном классе «Юниоры» участники из Хабаровска заняли все первые места. Золото получил Константин Ковалев, серебро - Егор Миронов, а бронзу - Марк Фрискин. В серийном классе серебряную медаль получила хабаровчанка Надежда Басенко, бронзовую - Екатерина Орлова. Сборная Хабаровского края также заняла второе место в командном зачете.

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