Больше трех тысяч тонн селедки отправили в Китай из Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Россельхознадзор провел ветеринарный контроль рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Китай. Одно из рыбоперерабатывающих предприятий края отправило в КНР пять партий мороженой сельди общим весом три тысячи тонн и 188 килограммов. Рыба была выловлена в мае этого года.

- Продукция прошла проверку соответствия требованиям страны-импортера по показателям безопасности. Специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Транспортное судно с продукцией прошло дезинфекцию. На мороженую рыбу оформлено пять экспортных ветеринарных и семь сертификатов здоровья. Всего с начала года управлением на экспорт в Японию и Китай оформлено пять тысяч тонн продукции.

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