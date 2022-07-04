Паром «Александр Деев» от судостроительного завода Комсомольска впервые вышел в море

Паром «Александр Деев» впервые вышел в море Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Паром «Александр Деев», строящийся амурскими корабелами, впервые вышел в море на заводские ходовые испытания. Спуск на воду состоялся на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Знаковое событие состоялось в День кораблестроителя, 29 июня.

- Накануне на пароме проверили ходовые системы, механизмы. Главные двигатели судна и редукторы испытали под нагрузкой. Также настроили винт регулируемого шага в «нулевом» положении у берега. Перед выходом судна в море корабелы синхронизировали работу главных двигателей. На паром загрузили топливо, масло и охлаждающие жидкости, - рассказали в администрации Комсомольска.

Судно вышло в море на четыре дня. За это время проверку пройдут рулевое и якорное устройства, дежурные и скоростные спасательные шлюпки. Члены экипажа проверят радионавигационное оборудование, комплексы связи и другое оборудование. Судостроители также испытают паром на скорость и маневренность.

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