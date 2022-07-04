Мэрия Хабаровска отчиталась по ситуации с вывозом мусора Фото: Администрация Хабаровска

С 1 июля на всей территории Хабаровска за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО, - прим. ред.) отвечает единый региональный оператор ООО «Хабавтотранс ДВ». Накануне администрация города обращалась к жителям с просьбой сообщать о качестве работы нового оператора по вывозу мусора через чат-бот в Telegram. За выходные в мэрию поступило больше 200 обращений о забитых контейнерах во дворах. Сегодня, 4 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил взять на особый контроль процесс вывоза отходов.

- Такая работа недопустима. Мусор в летний период особенно опасен для города. Если регоператор не справляется, значит, мы должны сделать все, чтобы заставить его работать. Блок ЖКХ должен быть ежедневно на связи. Проведите совместный объезд, укажите контейнерные площадки, на которые в выходные поступали жалобы от жителей, - сказал Сергей Кравчук.

Замечания по качеству вывоза мусора хабаровчане могут направить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 004 или 42-47-43, а также в чат-бот мэрии: @khv27_official_bot.

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