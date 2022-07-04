Фестиваль мыльных пузырей прошел в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчане уже второй раз участвуют в фестивале мыльных пузырей. Он прошел 3 июля в Краснофлотском районе между Осиповкой и Кировским затоном. Небо было ясным, отчего надутые шары переливались на солнце и играли яркими бликами. Принять участие в празднике пришли около полусотни человек.

В начале фестиваля для присутствующих провели мастер-класс по созданию раствора для пузырей и их надуванию. Организаторы также рассказали о том, какие инструменты нужны для работы с мыльной жидкостью и как правильно ими пользоваться, чтобы пузыри получались по-настоящему гигантскими.

Когда все прослушали небольшую лекцию, началось настоящее веселье. Взрослые и дети настолько прониклись атмосферой фестиваля, что не хотели расходиться даже после окончания официальной его части.

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