Мужчина насмерть сбил хабаровчанина, сидевшего на зебре Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Около 1:40 на Краснореченской случилась жуткая авария, в результате которой погиб человек. Водитель Toyota Prius ехал со стороны Прогрессивной в сторону Суворова. Подъезжая к переходному переходу в районе дома №36, он не увидел мужчину, который сидел на дорожной разметке для пешеходов. Не успев вывернуть руль, чтобы избежать столкновения, водитель наехал на человека.

- От удара мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность установить не получилось. Он был одет в темную спортивную одежду. Приблизительный возраст - 35 лет, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Тойоты» находился мужчина 1998 года рождения. У него небольшой водительский стаж и уже несколько административных нарушений. Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

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