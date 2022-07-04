Две «Тойоты» не поделили дорогу в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ночью, около 3:30, жители в районе дома №10 по Уссурийскому бульвару проснулись из-за грохота за окном. Водитель Toyota Passo ехал со стороны Постышева в сторону Ленинградской. Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении Toyota Aqua, из-за чего получил удар в бок автомобиля.

- Обе машины получили повреждения. Капот «Тойоты Аква» расплющило, а «Тойота Пассо» отделалась неслабым ударом в бок, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В аварии пострадал пассажир Toyota Passo - молодой человек 1994 года рождения. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

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