Водителя бульдозера осудят за смерть человека в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выходка водителя бульдозера обернулась смертью человека в Верхнебуреинском районе. Мужчина пытался проехать через русло реки Ниман вместе с пассажирами. Так как в кабине места не было, «попутчики» поехали снаружи, ухватившись кто за что смог. Когда бульдозер заехал в воду, он попал в одну из ям на дне, из-за чего потерял равновесие и опрокинулся на бок.

- Один из пассажиров не удержался и сорвался с машины. В суматохе окружающие люди не сразу поняли, что произошло. Мужчина не смог выбраться из реки и утонул, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В происшествии виновным оказался мужчина 1984 года рождения. За причинение смерти по неосторожности ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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