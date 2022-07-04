Хабаровчанка дважды нашла наркотики на улице Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

35-летняя жительница Хабаровска отличается особым везением. Однажды она шла по улице и увидела в траве два свертка, в которых оказалось 0,02 грамма мефедрона. Женщина забрала наркотик, так как сама была зависима. Через несколько дней на том же месте она опять нашла сверток с частью таблетки ярко-бордового цвета. В ее составе оказалась смесь из наркотических средств МДМА и метамфетамина общей массой 0,16 грамма. Кроме этого, хабаровчанка обратилась к наркоторговцу, чтобы купить 1,3 грамма наркотика на основе N-метилэфедрона.

- Полиция задержала женщину. При себе у нее был рюкзак, в котором лежала косметичка. В ней нашли несколько пакетов с веществами, напоминающими наркотики, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Везение женщины ограничилось двумя находками. Теперь ей грозит 10 лет колонии за незаконное хранение и приобретение наркотиков.

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