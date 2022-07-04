Стали известны результаты ЕГЭ по информатике в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае накануне прошло ЕГЭ по информатике. Максимально возможные 100 баллов набрал только один ученик из хабаровской школы №40. Высокие результаты по предмету получили 136 выпускников края.

- С учетом основного и досрочного периодов в регионе - 39 высших результатов, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Напомним, что больше всех стобалльников оказалось среди тех, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку - 18 человек. Восемь выпускников справились на отлично с тестом по литературе, пять - по истории, пять - по обществознанию, один - по географии и еще один - по химии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.