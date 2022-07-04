Юрий Трутнев проверил ход строительства Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае

Юрий Трутнев проверил ход строительства Дуссе-Алиньского тоннеля Фото: скриншот из видео

Юрий Трутнев посетил стройплощадку нового Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае. Работы выполняются в рамках программы по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ - прим. ред.). Над проектом трудятся 584 человека и около 100 единиц техники.

- Проходка ведется буровзрывным способом. В забое пробуриваются шпуры, в них закладывают взрывчатку и взрывают, чтобы отбить породу от скального массива хребта. После того как отбитые куски породы уберут, на их месте установят арки и уложат бетон. Потом цикл повторяется, - описал процесс Юрий Трутнев в своем Telegram-канале.

Один из таких взрывов продемонстрировали полпреду ДФО. Всего для проходки 1824,32 метров, которые составят длину подземного проезда, понадобится повторить около 1,2 тысячи таких циклов с западной и восточной стороны тоннеля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.