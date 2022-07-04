Маслянистое пятно не испортило качество воды у Хабаровска Фото: МУП "Водоканал"

21 июня в Амуре в районе 992 километра у Благовещенска заметили масляное пятно. В лаборатории МУП «Водоканал» исследовали воду из реки у Хабаровска и ту, которая подается жителям в дома и квартиры после фильтрации. По результатам анализа не было выявлено снижения качества воды.

- Все показатели остались на прежнем уровне. Отчеты об испытаниях направлены в региональное управление Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Показатели по мутности, цвету, наличию нефтепродуктов, железа, марганца и других веществ соответствуют санитарным нормам и не угрожают жизни людей, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Каждый месяц содержание нефтепродуктов определятся на спецприборе «Флюорат». В связи с появлением пятна частоту исследований увеличили. С 30 июня по 2 июля вместе с ЦХБЛВ санитарный контроль проводила лаборатория Роспотребнадзора. По их заключению, качество воды не ухудшилось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.