Лесотехники закончили посев семян в теплицах и питомниках Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Грядущей сенью в теплицах и питомниках региона ожидают получить 14 миллионов саженцев. Их используют для восстановления лесов. Для этого высадили примерно 27 тысяч килограммов семян лиственницы, ели, кедра и сосны обыкновенной. Новая молодь взойдет на площади 19 гектаров. С ее помощью лесотехники засадят деревьями семь тысяч гектаров земли, где их вырубили или уничтожили лесные пожары.

- Сначала семена замачивают в воде, после чего в декабре протравливают в специальном растворе. Затем их помещают во влажный песок на два месяца в теплом помещении. Весной их кладут в мешки и выносят на холод, помещают в снежную кучу, укрытую слоем опилок. При температуре не выше ноля градусов они находятся еще около двух месяцев, а потом их высаживают в теплицах, - сказала Луиза Ярош, начальник управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.

Все лето после посадки за ростками будут ухаживать: рыхлить землю, пропалывать от сорняков, поливать и удобрять, обрабатывать всходы от вредителей. Саженцы в регионе выращивают в 55 теплицах, восемь из которых были построены в этом году. В них находятся сеянцы с закрытой корневой системой. Для переноса в тайгу они должны вырасти до 10 сантиметров.

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