5 июля в Хабаровске возможен дождь Фото: Аца КОШТЭ

Во вторник, 5 июля, в Хабаровске ожидается небольшой дождь. Легкий южный ветер достигнет скорости 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до отметок от +17 до +19 градусов. Днем будет жарко и влажно. Столбик термометра покажет от +28 до +30 градусов.

- В Хабаровске и на территории края опасные метеорологические явления не прогнозируются, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Кратковременные дожди пройдут в южных районах края. На севере и в центре региона будет преобладать солнечная погода, а средняя температура воздуха достигнет +32 градусов.

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