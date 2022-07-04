Пять тяжелоатлетов представят Хабаровский край на чемпионате России Фото: Правительство Хабаровского края

5 июля в Хабаровске начнется чемпионат России по тяжелой атлетике. Турнир впервые пройдет не только в столице региона, но и на Дальнем Востоке. Участниками соревнований станут 240 спортсменов из России и 20 - Беларуси. Хабаровский край представят пять тяжелоатлетов. Самый опытный из них - 36-летний Максим Матвеев, мастер спорта международного класса. Он выступит в весовой категории до 96 килограммов. В весовой категории до 61 килограмма выступит уроженец Ванино Сергей Девяшин, кандидат в мастера спорта.

- Думаю, что этот турнир даст толчок развитию и популяризации тяжелой атлетики в регионе. Надеюсь, что родные стены нам помогут, и мы покажем хорошие результаты, - сказал Сергей Девяшин.

Среди женщин Хабаровский край в весовой категории до 59 килограммов представит мастер спорта Кристина Новокрещенова. В составе сборной также Дмитрий Куркин, который вошел в четверку сильнейших спортсменов на первенстве России в Сыктывкаре. Он представит край в весовой категории до 67 килограммов. Последним участником будет Георгий Василюк, неоднократный победитель краевых турниров. Он будет бороться за победу среди спортсменов в весе до 102 килограммов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.