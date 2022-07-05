Коронавирусом заболели 18 жителей Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае число заболевших коронавирусом уже который день меньше количества выздоровевших. Всего за сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения, а из больниц выписался 21 пациент. В регионе не произошло ни одного летального случая, и ни один пациент не был госпитализирован с тяжелой формой болезни.

- В больницах края на лечении пребывает 98 человек. В условиях стационара находятся 20 пациентов, а 78 получают амбулаторную помощь, - сказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края.

Всего с начала пандемии на территории региона выздоровели 202 127 человек.

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