Работы по благоустройству дворов стартовали в Ванино Фото: Правительство Хабаровского края

В Ванино начался ремонт придомовых территорий в рамках программы «1000 дворов». Работы стартовали в районе дома №4 на Молодежной и около дома №4 по переулку Тихому. Из обычных заурядных дворов здесь сделают мини-парки. Как продвигаются работы, контролируют жители самого поселка. По договору с подрядчиком предусмотрено гарантийное обслуживание отремонтированных территорий. Если грунт просядет, или будут обнаружены другие дефекты, исполнитель контракта должен будет их устранить.

- Жители домов следят за ходом работ. Проведение каждого этапа происходит на глазах заказчиков - владельцев жилья, во дворах которых проходит ремонт. Пока замечаний к работе подрядчика нет, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

Чтобы переоборудовать территории в небольшие парки, в Ванино направлено больше 14 миллионов рублей. В разработанных эскизах продуманы игровые, прогулочные и спортивные зоны. Сейчас подрядчик занимается укладкой тротуаров и освещением, затем установит урны, лавочки, спортивное и игровое оборудование. В конце рабочие займутся озеленением.

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