Редких комаров обнаружили в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Несколько дней назад в Большехехцирском заповеднике обнаружили редких комаров - кероплатидов - которые слетелись ночью на свет фонаря. Это мелкие некровососущие насекомые.

- Они имеют характерную внешность: крылья с темными пятнами и очень длинные усики, в три-четыре раза длиннее размера тельца. Это отличительная черта подвида. Определить насекомое помог лучший знаток двукрылых в Хабаровском крае - доктор биологических наук Валерий Мутин. Как оказалось, длинноусые комары относятся к роду с названием Macrocera (длинноуска - прим. ред.). Они принадлежат к своеобразному семейству комаров - Keroplatidae (кероплатиды - прим. ред.). Это семейство близко к известным грибным комарам Mycetophilidae, личинки которых поедают изнутри лесные грибы, - рассказал Владимир Дубатолов, ведущий научный сотрудник.

Кероплатиды довольно редкие. Их личинки развиваются на поверхности разлагающейся древесины с пленками грибного мицелия или живут на поверхности плодовых тел трутовиков под паутинным покрывалом. Личинки некоторых тропических и японских видов этого семейства могут светиться. Они живут на паутинах, в том числе в пещерах.

Определить вид хехцирского комара пока не удалось. Все похожие насекомые рода Macrocera, включенные в классификацию 1999 года, не подходят под описание нового насекомого. Возможно, это новый вид кероплатидов, ранее неизвестный науке.

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